Osmaniye'de 1 kişinin öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet, Yarbaşı beldesi Atatürk Caddesi üzerinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Kaya (78) kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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