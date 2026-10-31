Osmaniye'de yangın çıkan evde erkek cesedi bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan evde erkek cesedi bulundu.
Giriş: 31.10.2026 - 18:26 Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yangın çıkan evde erkek cesedi bulundu.
Aydınlar köyündeki müstakil bir evden alevlerin çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, oturma odasında erkek cesediyle karşılaştı.
Cesedin, evde yalnız yaşayan Süleyman Dadaloğlu'na (68) ait olduğu belirlendi.
Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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