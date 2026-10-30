Osmaniye'de şarkıcı Ceza konser verdi

Konser sonunda Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve Yeni Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya tarafından Ceza'ya coğrafi işaret tescilli Karatepe kilimi hediye edildi.

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