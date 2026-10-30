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        Osmaniye'de şarkıcı Ceza konser verdi

        Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde Ceza sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 23:38 Güncelleme:
        Osmaniye'de şarkıcı Ceza konser verdi

        Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde Ceza sahne aldı.

        Kadirli Belediyesi tarafından Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Dinleyiciler Ceza'nın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

        Konser sonunda Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve Yeni Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya tarafından Ceza'ya coğrafi işaret tescilli Karatepe kilimi hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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