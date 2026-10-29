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        Osmaniye'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı

        Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü, Valilik Kompleksi'nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin kartal dansı, jandarma özel harekât personelinin sergilediği gösteriler ve kortej geçişi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Osmaniye'de Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı

        Osmaniye’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü, Valilik Kompleksi’nde düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin kartal dansı, jandarma özel harekât personelinin sergilediği gösteriler ve kortej geçişi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, 12’nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, askeri erkân, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporcu ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ardından Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı tarafından konser verilirken, öğrencilerin sergilediği kartal dansı gösterisi büyük beğeni topladı. Öğrencilerin performansı izleyenlerden yoğun alkış aldı.

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        Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Taburu personeli tarafından gerçekleştirilen silahlı gösteri ve Türk bayrağı gösterisi ise nefes kesti. Özel harekât personelinin disiplin, güç ve kabiliyetlerini sergilediği gösteriler vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, konuşmasında, "Bugün ecdadımızın kanlarıyla sulayarak bizlere emanet ettiği o müdafaa hattı, Türkiye Yüzyılı mefkûresiyle sınırları aşan bir inkişafa dönüşmüştür. Cumhuriyetimiz, savunma sanayisindeki millî atılımları, Mavi Vatan ve Gök Vatan’daki tavizsiz duruşuyla artık yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte dengeleri kuran, mazluma umut, zalime set olan kudretli bir çınara tecessüm etmiştir" ifadelerini kullandı.

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        Kutlamalar, kortej geçişiyle sona erdi. Öğrenciler ve askerlerin yanı sıra askeri ve resmî araçlar, ticari taksiler ile motosiklet kulübü üyelerinin katıldığı kortej, vatandaşların yoğun ilgisi ve alkışları eşliğinde gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla donatılan tören alanında Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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