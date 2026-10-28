Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlattıkları sırada yakınlarına yıldırım düşen 2 çobandan 1'i öldü, diğeri yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan otlattıkları sırada yakınlarına yıldırım düşen 2 çobandan 1'i öldü, diğeri yaralandı.
Vayvaylı köyünde hayvan otlatmaya çıkan çoban Horo Özdemir ve Ç.İ'nin yakınına yıldırım düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Horo Özdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan Ç.İ. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Özdemir'in cenazesi ise incelemenin ardından Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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