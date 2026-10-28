Osmaniye'de Cumhuriyet'in 103. yılı 103 metrelik Türk bayrağıyla kutlandı

Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen fener alayında, yüzlerce vatandaş 103 metrelik Türk bayrağı ve meşalelerle yürüdü.

Osmaniye'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşü düzenlendi. Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce vatandaş ve öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar yürüdü. Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve protokol üyelerinin de katıldığı yürüyüş, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirildi. Yürüyüşte öğrenciler tarafından taşınan 103 metre uzunluğundaki Türk bayrağı dikkat çekti. İzcilik kulübü üyesi öğrenciler de ellerinde meşalelerle yürüyüşe katılarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

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Türk bayrakları ve meşalelerle renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüş, Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda sona erdi. Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı etkinlik, havai meşale gösterisiyle son buldu.

Program sonrası vatandaşlara seslenen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Bir fazilet rejimi olan Cumhuriyetimiz, devletimiz ve milletimizle birlikte kıyamete kadar payidar olsun inşallah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum" dedi.