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        Osmaniye'de samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesine gece saatlerinde bir samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Osmaniye'de samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Osmaniye’nin Sumbas ilçesine gece saatlerinde bir samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

        Yangın, gece saatlerinde Sumbas ilçesine bağlı Çiçeklidere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını önledi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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