Osmaniye'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 31.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiçeklidere köyündeki samanlıktan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucu samanlıkta hasar oluştu.
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