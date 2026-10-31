Osmaniye'de baraj gölüne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı

Bu kapsamda Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Seyhan Su Ürünleri Üretim İstasyonundan temin ettikleri 50 bin sazan yavrusunu Mehmetli Baraj Gölü'ne bıraktıklarını kaydeden Kara, "Su kaynaklarımızın doğal dengesinin korunması, su ürünleri çeşitliliğinin artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Doğal kaynaklarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır." ifadesini kullandı.

Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, yaptığı açıklamada, su ürünlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalıştıklarını belirtti.

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