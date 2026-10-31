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        Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

        OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

        OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre saat 12.52’de merkez üssü Osmaniye’nin Sumbas ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde olan sarsıntı, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

        Galeri
        Galeri

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