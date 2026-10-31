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        Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:32 Güncelleme:
        Osmaniye'de evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Yangın, Kadirli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Dadaloğlu’nun yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Dadaloğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Dadaloğlu’nun cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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