Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza gece saatlerinde, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan A.C. hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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