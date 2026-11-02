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        Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Osmaniye'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin refüje çarparak sürüklendiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Motosikletin sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:42 Güncelleme:
        Osmaniye'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Osmaniye’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin refüje çarparak sürüklendiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Motosikletin sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza gece saatlerinde, Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan A.C. hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Öte yandan, motosikletin refüje çarptıktan sonra yolda sürüklendiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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