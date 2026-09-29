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        Osmaniye'de öğretmen amcasını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'yi tabancayla öldüren yeğeni tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Osmaniye'de öğretmen amcasını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili'yi tabancayla öldüren yeğeni tutuklandı.

        Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde dün, amcası Bilgili'yi öldürdükten sonra jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.E. Bilgili'nin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Bilgili (50), görev yaptığı okulun bahçesinde "şizofreni" tanısı bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin (41) silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğu bildirilmişti.

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