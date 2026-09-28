Osmaniye'de yayla evinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Osmaniye'de yayla evinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 28.09.2026 - 15:56 Güncelleme:
Osmaniye'de yayla evinde 2 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Zorkun Yaylası'ndaki bir ikamette arama yaptı.
Adreste 2 kilo 800 gram esrar bulan ekipler, evdeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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