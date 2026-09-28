Osmaniye'de yeğeni tarafından öldürülen öğretmenin cenazesi defnedildi

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Bilgili, dün Çardak köyü Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde aralarında husumet bulunan yeğeni A.E. Bilgili'nin (41) silahlı saldırısına uğramış, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Buradaki cenaze törenine, Bilgili'nin ailesi ve yakınları ile Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Bilgili'nin mesai arkadaşları, öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Yakınları tarafından Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Bilgili'nin cenazesi, Cebelibereket Şehitlik Camisi'ne götürüldü.

Osmaniye'de yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürülen Türk dili ve edebiyatı öğretmeni 50 yaşındaki Mehmet Bilgili'nin cenazesi toprağa verildi.

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