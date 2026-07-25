Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Osmaniye'de sağanak etkili oldu

        Osmaniye'de sağanak etkili oldu

        Osmaniye'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Osmaniye'de sağanak etkili oldu

        Osmaniye'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

        Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi, biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler

        Benzer Haberler

        Şiddetli yağmur yolları suya teslim etti, araçlar yolda kaldı
        Şiddetli yağmur yolları suya teslim etti, araçlar yolda kaldı
        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın dayısının cena...
        TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık'ın dayısının cena...
        Osmaniye'de yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de yayla evinde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü y...
        Osmaniye'de 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü y...
        Osmaniye'de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı
        Osmaniye'de un yüklü tır devrildi: 1 yaralı