Osmaniye'de sağanak etkili oldu

Osmaniye'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kentteki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Musa Şahin Bulvarı'ndaki Devlet Bahçeli Alt Geçidi, biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı.

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