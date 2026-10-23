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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'nin amcası son yolculuğuna uğurlandı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin vefat eden amcası Altan İleri'nin cenazesi Rize'nin Hemşin ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 17:24 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri'nin amcası son yolculuğuna uğurlandı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'nin vefat eden amcası Altan İleri'nin cenazesi Rize'nin Hemşin ilçesinde toprağa verildi.

        Tedavi gördüğü Kaçkar Devlet Hastanesi'nde vefat eden İleri için Hemşin Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        İleri'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Yaltkaya köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve yakınlarının taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, Hemşin Kaymakamı Murat Karnap, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, belediye başkanları, AK Parti İl Başkan Vekili Ali Yazıcı ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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