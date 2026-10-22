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        Rize'de Karayolları'na ait kamyonla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Rize'de Karayolları'na ait kamyonla çarpışan araçtaki baba ve kızı yaralandı

        Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada baba ve kızı yaralandı.

        Kaza bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı İkiztepe Mahallesi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B sevk ve idaresindeki 34 DE 0649 plakalı araç ile 61 ABH 789 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyon kavşak içerisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.B. ve kızı B.B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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