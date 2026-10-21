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        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, ikinci kez Rize'de düzenlenecek

        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 78 Kasım tarihlerinde Rize'nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, ikinci kez Rize'de düzenlenecek

        Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 78 Kasım tarihlerinde Rize’nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

        Karadeniz’in doğal güzellikleri arasında düzenlenecek organizasyon, Discover Kaçkar çatısı altında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği, Çayeli Kaymakamlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle yapılacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Enduro ve ATV sporcularını bir araya getirecek şampiyonada, sporcular zorlu parkurlarda dereceye girebilmek için mücadele edecek.

        Senoz Vadisi bir kez daha motor sporlarına ev sahipliği yapacak

        Geçtiğimiz yıl ilk kez Senoz Vadisi’nde düzenlenen şampiyona, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek. Karadeniz’in kendine özgü coğrafyasında hazırlanan parkurlarda sporcular, teknik becerilerini, hızlarını ve dayanıklılıklarını sergileyecek. Motor sporları tutkunlarının yanı sıra doğa ve macera turizmine ilgi duyan ziyaretçilerin de organizasyona katılım göstermesi bekleniyor. Şampiyonanın, Çayeli ve Senoz Vadisi’nin tanıtımına katkı sağlamasının yanı sıra bölgedeki spor turizmine de hareketlilik kazandırması hedefleniyor.

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        Discover Kaçkar ile spor ve turizm buluşacak

        Discover Kaçkar çatısı altında düzenlenecek organizasyonla Rize’nin doğal zenginliklerinin spor etkinlikleri aracılığıyla tanıtılması ve bölgenin dört mevsim turizm potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Sporcuların, takımların, teknik ekiplerin ve motor sporları tutkunlarının katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonanın, bölgedeki konaklama ve yemeiçme başta olmak üzere turizm faaliyetlerine de katkı sağlaması bekleniyor.

        2023 yılında "Spor Turizminde Marka Şehir Rize" temasıyla gerçekleştirilen Rize Spor Turizmi Çalıştayı’nda ortaya konulan hedefler doğrultusunda düzenlenen organizasyonun, kentin yılın 12 ayı spor turizmiyle öne çıkan bir destinasyon olması vizyonuna katkı sunması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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