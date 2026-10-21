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        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına odaklandı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da savunma oyuncusu Modibo Sagnan, taraftarlarının önünde güzel bir sonuç almak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:20 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçına odaklandı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'da savunma oyuncusu Modibo Sagnan, taraftarlarının önünde güzel bir sonuç almak istediklerini söyledi.

        Sagnan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçen seneden beri sürekli performansımı artırmaya çalışıyorum ve bunun için çaba harcıyorum. Bu sene daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışıyorum." dedi.

        Trabzonspor ile yapacakları karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını vurgulayan Malili futbolcu, şunları kaydetti:

        "Bir derbi. Taraftarımızın da bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Biz de aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Gerekli şekilde maça hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önemli bir rakibe karşı, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim de güçlü yanlarımız var. Olabildiğince sakin kalarak, güçlü yanlarımızı ön plana çıkararak taraftarımızın önünde güzel bir sonuç almayı bekliyoruz."

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        Geçen sezon iç sahada az sayıda mağlubiyet yaşadıklarını hatırlatan Sagnan, bu performansı tekrarlayabileceklerini dile getirdi.

        27 yaşındaki futbolcu, "İç sahada başarılı bir performans ortaya koyduk. Demek ki bunu yapabiliyoruz. Bunun için gerçekten elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Belki de o golün gelişiyle bu kilitlenen nokta da bizim için açılacak ve taraftarımızın önünde galibiyet alacağız." ifadelerini kullandı.

        Rize'deki günlük yaşamına ilişkin de Sagnan, boş zamanlarını ailesiyle geçirmeyi sevdiğini anlattı.

        Ailesiyle deniz kenarında yürüyüş yaptıklarını belirten Sagnan, sözlerini şöyle tamamladı:

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        "Ailem burada yanımda. Ailemle birlikte deniz kenarına inmeyi çok seviyoruz. Deniz kenarında yürüyüş yapıyoruz. Ayrıca burada birlikte restoranlara gidiyoruz. Çoğu zamanımı ailemle geçiriyorum. Aslında et yemeyi tercih eden biriydim ama Rize'ye geldikten sonra burada çok fazla balık olduğu için ben de eşim de balık yemeyi çok daha fazla sevmeye başladık. Genelde tercihimiz balık yemek oluyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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