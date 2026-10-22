Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar, Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Oyuncularımızla beraber elimizden gelenin en iyisini yapıp, pazartesi günü artık iç sahada bundan sonra alacağımız iyi sonuçların bir başlangıcını, fitilini ateşlemek istiyoruz." dedi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Uçar, ligin geri kalan bölümünde şu ana kadar oynanan maçlarda, özellikle iç sahada iyi oyunlar ortaya koyamadıklarını söyledi.

Uçar, "İyi performanslar göstermemize rağmen maalesef arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bazen yaptığımız basit hatalar, özellikle final noktalarında, istenilen sonuçları alamamıza vesile oldu." ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor ile yapacakları maça değinen Uçar, "Bir derbi, Karadeniz derbisi. Bu maçın şehrimiz için ne anlam ifade ettiğini de bilen bir insanım. Baktığımızda Thomas Reis hoca ile özellikle anlaştıktan sonra ligde oynadıkları 3 maçı da kazanan, gol yemeden kazanan, Salah başta olmak üzere çok önemli oyuncuları, oyuncu gücü olan hem set hücumlarında hem geçiş hücumlarında başarılı bir Trabzon takımına, formda bir Trabzon'a karşı oynayacağız." diye konuştu.

Uçar, Trabzonspor'a karşı iyi bir takım oyunuyla sahalarında kazanmak istediklerine işaret ederek, evlerinde iyi sonuçlara başlamak istediklerini anlattı.

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Taraftarın her maçta kendilerini desteklediğini aktaran Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzon maçlarında da bugüne kadar hep takımlarının yanında oldular, desteklediler. Biz üzgünüz. İçerideki geçen sene 6 ayda, 7 ayda bir maç kaybettik. Onları hep mutlu gönderdik evlerine ama bu sene maalesef evlerine mutlu gönderemedik. Bizim tek amacım olacak pazartesi günü onları evlerine mutlu göndermek. Bu doğrultuda onlardan istirhamım, maçın son anına kadar takımın yanında olsunlar, desteklesinler."