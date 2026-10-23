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        Rize'de "Atmaca Festivali" düzenlendi

        Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğunca "Atmaca Festivali" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Rize'de "Atmaca Festivali" düzenlendi

        Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Halk Bilimi Topluluğunca "Atmaca Festivali" organize edildi.

        Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi önündeki etkinliğe katılan yetiştiriciler atmacalarını sergiledi.

        "Atmacacılık" kültürünü tanıtmanın ve sürdürmenin amaçlandığı programda, atmaca korteji düzenlendi, atmacayı kola çağırma gösterisi yapıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gül Yılmaz Çal, yaptığı açıklamada, organizasyonun atmacacılık geleneğinin devamlılığını sağlamak ve bu bilgiyi genç nesillere aktarmak için düzenlendiğini söyledi.

        Bölgede atmacacılığın büyük bir tutku olduğunu ifade eden Çal, insanların baktıkları atmacalar için evlerinde özel yerler oluşturduklarını dile getirdi.

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        Atmaca yetiştiricisi Hazal Akdemir de atmacanın kendileri için bir tutku olduğunu belirterek, "Doğduğumdan ve kendimi bildiğimden beri atmaca hep bizimle. Evimizin bir parçası, üyesi gibi birlikteyiz. Babam 'evladım' diyor." ifadesini kullandı.

        Kadir Atmaca Aksu, insanların ismini ilk kez duyduklarında şaşırdıklarını dile getirerek, "Sonuçta kuş ismi dedikleri zaman kartal, şahin var. Niye atmaca olmasın ki? Sonuçta bu Rize kültürü. Çocuklarımıza Atmaca adını da verebiliriz, bunda problem yok. Şu anda adımızla kültürü yaşatıyoruz." dedi.

        Fındıklı Geleneksel Atmacacılık Derneği Başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu da atmacacılığın kendilerinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Çok gurur verici bir konu. Bu kültürümüzü Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerimize tanıtma fırsatı bulduk. Zaten Rize'nin iki önemli simgesi var. Bir çay, bir de atmaca. Hem Rizespor'un simgesi atmaca, Rize'nin simgesi atmaca. Bu kültürümüzü sonuna kadar devam ettireceğiz." diye konuştu.

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        Katılımcıların horon oynadığı festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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