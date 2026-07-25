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        Bakanlar Memişoğlu ve Bak, Rize Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla, 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Bakanlar Memişoğlu ve Bak, Rize Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla, 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek." dedi.

        Bakan Memişoğlu, beraberinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Memişoğlu, yaptığı açıklamada, hastane inşaatında çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığını, 2027'de Rize Şehir Hastanesi'ni vatandaşların hizmetine açacaklarını dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını aktaran Memişoğlu, Türkiye'de 27 şehir hastanesinin hizmete sunulduğunu belirtti.

        Memişoğlu, 13 şehir hastanesinin yapımının devam ettiğine vurgu yaparak, "Bununla beraber bunlara ilave 7 şehir hastanemizin de ihale ve proje aşamasını sürdürmekteyiz. Gerçekten sağlıkta şaheser dediğimiz altyapılarla insanlarımıza hizmet veriyoruz. Rize Şehir Hastanesi 1053 yatağıyla, 993 izolatörüyle ve gerçekten de bu bölgenin sağlık üssü olabilecek bir altyapıyla hizmete girecek." ifadelerini kullandı.

        Şehir hastanelerinin en üst seviyede sağlık hizmeti sunan fiziki yapılar olduğunu vurgulayan Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Samsun'da şehir hastanemizi bitirdik, hasta alımına başladık. Bununla beraber Ordu, Şanlıurfa ve Trabzon şehir hastanelerinin de geçici kabul aşamasına geçtik. Çok kısa süre içinde onlarda da vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız. Bunun yanında özellikle inşaatı devam eden Diyarbakır'da, Mardin'de, Kahramanmaraş'ta, Van'da, Denizli'de ve İstanbul'da, Sancaktepe'de ve Fatih Sultan Mehmet'te Şehir Hastanesi inşaatlarımız devam etmekte. Planladığımız şehir hastanelerimiz de Tokat'ta, Muğla'da, Konya'da, Hatay'da, İzmir'de."

        Memişoğlu, her gün yaklaşık 3 milyon kişinin sağlıkla ilgili hizmet aldığına dikkati çekerek, Türkiye'nin sağlıkta artık üretime geçmiş olduğunu belirtti.

        Bu konuda bilim insanlarına teşekkür eden Memişoğlu, "Kendi solunum cihazını üreten, kendi kalp ve akciğer makinesini üreten, kendi ultrasonu için üretim planlaması yapıp devreye alan, aynı zamanda tedavi anlamında da ilacından molekülüne, molekül tedavisinden immünoterapisine kadar bütün ilaçlarını kendi üretebilecek, aşısını da kendi yapacak bir ülke haline gelmek aşamasındayız." diye konuştu.

        Memişoğlu, sağlıkta iyi şeyler yapan bir ülkede toplumun da sağlıklı olması gerektiğini söyledi.

        Türkiye'de yaklaşık üç kişiden birinin sigara kullanıldığını dile getiren Memişoğlu, "Dünyada akciğer kanserinde ilk ikiye girmiş bir ülkeyiz. Biz insanların sağlıklı kalmasını istiyoruz. Bedenlerimize bakmamız için de kötü alışkanlıklardan, sigaradan, alkolden ve kötü beslenmeden uzak durmamız lazım. Maalesef kilo anlamında da Türkiye riskli ülkelerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı için insanların sağlıklı kalmasını istiyoruz"

        Türkiye'nin, AK Parti iktidarıyla son 25 yılda dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Memişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Biz aynı zamanda sağlıklı bir toplum olmamız, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için insanların sağlıklı kalmasını istiyoruz. Onun için vatandaşlarımızdan bize yardım etmelerini, kendilerine yardım etmelerini, bizden sağlık talep etmelerini istiyoruz. Hastalık tedavisini tabii ki yapacağız ama toplumun sağlıklı kalması için Sağlıklı Hayat Merkezlerine, Aile Sağlığı Merkezlerine ve sayın bakanımın olduğu tesislerde, gençlik ve spor tesislerinde hareketli yaşamı bir kültür haline getirmemiz gerekir. Bizim toplumdan beklentimiz bu."

        Çayeli Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 98'inin tamamlandığını belirten Memişoğlu, "Ekim ayında geçici kabulüne başlıyoruz. Ocak 2027'de de hedefimiz ilk hastayı almak. Şu andaki Rize Eğitim Araştırma Hastanesinin fonksiyonunu aynı şekilde tutacağız. Ağız Diş Sağlığı Merkezimiz var, İl Sağlık Müdürlüğünün aynı binasını kullanan. Onu biraz daha büyütüp Ağız Diş Sağlığı Hastanesi haline getireceğiz. Bu arada özellikle Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri ile ilgili de Rize'ye destek vereceğiz." dedi.

        Memişoğlu, Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma içinde olduklarını ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde belki morfoloji, tıp fakültesi binası olarak, eğitim merkezi olarak dünyaya örnek olabilecek bir proje yapıyoruz. Şehir Hastanemizin dolgu alanının yanında çok güzel bir morfoloji binası, eğitim binası, laboratuvarlarıyla gerçekten bilim anlamında dünyaya örnek olabilecek bir yapı yükselecek." diye konuştu.

        Bakan Memişoğlu'na, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mustafa Demir, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Aydın Bilsel, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral eşlik etti.



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