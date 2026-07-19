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        Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 19:26 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu'yu kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu'yu sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşmaya varıldığı, oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildiği bildirildi.

        Kulüp Başkanı Ali Zeki Saruhan'ın imza törenine katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Galatasaray'dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 18 resmi maça çıkmıştı."



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