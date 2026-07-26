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        Çaykur Rizespor, Papanikolaou ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Ioannis Papanikolaou ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor, Papanikolaou ile yollarını ayırdı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Ioannis Papanikolaou ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Ioannis Papanikolaou'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. 2 sezon boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Papanikolaou'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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