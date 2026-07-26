Çaykur Rizespor, Papanikolaou ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Ioannis Papanikolaou ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Ioannis Papanikolaou'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilmiştir. 2 sezon boyunca kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı Papanikolaou'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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