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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'u 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 18:38 Güncelleme:
        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'u 3-0 yendi.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

        Çaykur Rizespor, ikinci yarıda oyuna giren Olawoyin'in 70. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

        75. dakikada Diakite'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkaran yeşil-mavili ekip, 80. dakikada Olawoyin'in attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

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