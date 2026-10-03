Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'u 3-0 yendi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor'u 3-0 yendi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Çaykur Rizespor, ikinci yarıda oyuna giren Olawoyin'in 70. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
75. dakikada Diakite'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkaran yeşil-mavili ekip, 80. dakikada Olawoyin'in attığı golle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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