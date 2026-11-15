Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti.
Giriş: 15.11.2026 - 16:45 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Güneysuspor'u 39-27 mağlup etti.
Güneysuspor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip Nilüfer Belediyespor, 21-11 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, salondan 39-27 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ