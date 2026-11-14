Rize'de atmacalar podyuma çıktı

Rize'de atmacalar şehir merkezindeki alış veriş merkezinde podyuma çıktı.

Doğu Karadeniz’in köklü geleneklerinden biri olan atmacacılık kültürünü yaşatmak amacıyla Rize’de "Atmaca Güzellik Yarışması" düzenlendi. Şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan ve atmaca tutkunlarından yoğun ilgi gördü. Rize ve Artvin’den gelen 26 atmaca tutkunu, özenle baktıkları atmacalarıyla yarışmada boy gösterdi. Alışveriş merkezi ziyaretçilerinin de merakla takip ettiği organizasyonda, atmacalar tek tek jüri üyelerinin karşısına çıkarıldı. Alanında uzman isimlerden oluşan jüri; atmacaları fiziksel yapıları, duruşları, tüy renkleri ve genel sağlık durumları gibi kriterler üzerinden titizlikle değerlendirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışma sonunda dereceye giren atmacaların sahiplerine kupa ve çeşitli hediye çekleri takdim edildi.