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        Rize'de atmacalar podyuma çıktı

        Rize'de atmacalar şehir merkezindeki alış veriş merkezinde podyuma çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Rize'de atmacalar podyuma çıktı

        Rize'de atmacalar şehir merkezindeki alış veriş merkezinde podyuma çıktı.

        Doğu Karadeniz’in köklü geleneklerinden biri olan atmacacılık kültürünü yaşatmak amacıyla Rize’de "Atmaca Güzellik Yarışması" düzenlendi. Şehir merkezindeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşlardan ve atmaca tutkunlarından yoğun ilgi gördü. Rize ve Artvin’den gelen 26 atmaca tutkunu, özenle baktıkları atmacalarıyla yarışmada boy gösterdi. Alışveriş merkezi ziyaretçilerinin de merakla takip ettiği organizasyonda, atmacalar tek tek jüri üyelerinin karşısına çıkarıldı. Alanında uzman isimlerden oluşan jüri; atmacaları fiziksel yapıları, duruşları, tüy renkleri ve genel sağlık durumları gibi kriterler üzerinden titizlikle değerlendirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışma sonunda dereceye giren atmacaların sahiplerine kupa ve çeşitli hediye çekleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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