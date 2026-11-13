Türkiye - Çekya: 0 - 1

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol pozisyonlarına girse de devreye 0-0’lık eşitlikle gidildi. Konuk Çekya, 48’inci dakikada Kacor'un golüyle öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çekya, mücadeleden 1-0’lık skorla galip ayrıldı.

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