Rize'de içme suyu isale hattındaki borunun patlaması ulaşımı aksattı
Rize'de altyapı çalışması sırasında içme suyu isale hattındaki borunun patlaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Rize'de altyapı çalışması sırasında içme suyu isale hattındaki borunun patlaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Engindere Mahallesi'nde bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında Andon içme suyu hattındaki boru patladı.
Patlama nedeniyle kara yolunun şehir merkezinden Güneysu istikametine ulaşımı sağlayan şeridinde hasar oluştu.
Bölgede tedbir alan polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.
İlgili kurumların ekiplerince yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.
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