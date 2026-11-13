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        Rize'de içme suyu isale hattındaki borunun patlaması ulaşımı aksattı

        Rize'de altyapı çalışması sırasında içme suyu isale hattındaki borunun patlaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Rize'de içme suyu isale hattındaki borunun patlaması ulaşımı aksattı

        Rize'de altyapı çalışması sırasında içme suyu isale hattındaki borunun patlaması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Engindere Mahallesi'nde bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında Andon içme suyu hattındaki boru patladı.

        Patlama nedeniyle kara yolunun şehir merkezinden Güneysu istikametine ulaşımı sağlayan şeridinde hasar oluştu.

        Bölgede tedbir alan polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergaha yönlendirdi.

        İlgili kurumların ekiplerince yoldaki onarım çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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