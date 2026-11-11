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        Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı; 3 ölü

        RİZE'nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetteki İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı; 3 ölü

        RİZE’nin Çayeli ilçesinde dereye yuvarlanan kamyonetteki İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70), hayatını kaybetti.

        Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldızeli köyünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp çay bahçesinden taklalar atarak dereye yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, ters dönen araçtaki İdris Kalyoncu, Abdurrahman Kalyoncu ve Fikri Lurci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, bulunduğu yerden alınarak hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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