Rize'de kar nedeniyle kapanan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor

Rize'nin yüksek kesimlerinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan grup köy yolları, Rize İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden trafiğe açılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çat Yaylası'ndan yukarıda kalan Kale, Yazlık, Sıraköy, Ortayayla ve Ortaklar köylerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için Rize İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Bölgede mağduriyet yaşanmaması adına harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yürüttükleri kar küreme çalışmaları neticesinde kapalı olan tüm güzergahları ulaşıma açtı.

Yolların tamamen ulaşıma açıldığını dile getiren Ortaköy Muhtarı Bekir Altun, "Geçen hafta cumartesi, pazar günü yağan kar sebebiyle Çat'tan yukarı grup yolumuz Kale, Yazlık, Sıraköy, Ortayayla, Ortaklar köyünün yolu kapalı idi. Sağ olsun bugün Özel İdare şefini ve ekibini kutluyorum, şükranlarımı sunuyorum. Makinelerle geldik, yollarımızı açtık. Vatandaşımıza mağduriyet yaşatmadık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Hemşin Ortayayla köyünden, Verçenik Yaylası'ndan herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.