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        Rize'de dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

        Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 00:10 Güncelleme:
        Rize'de dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

        Rize'nin Çayeli ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci'nin (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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