Rize'de dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti

Büyükköy beldesine bağlı Yıldızeli köyünde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet dereye devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci'nin (70) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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