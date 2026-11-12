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        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları, Çekya maçını değerlendirdi:

        Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları, Çekya maçını değerlendirdi:

        Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları Yusuf Akçiçek, Ali Habeşoğlu ve Ayberk Karapo, yarın Çekya ile oynayacakları karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları, Çekya maçını değerlendirdi:

        Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları Yusuf Akçiçek, Ali Habeşoğlu ve Ayberk Karapo, yarın Çekya ile oynayacakları karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Yusuf Akçiçek, Ali Habeşoğlu ve Ayberk Karapo, karşılaşma öncesinde Çaykur Didi Stadı'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Egemen Korkmaz ise geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle basın açıklamasına katılamadı.

        Yusuf Akçiçek, yarınki karşılaşmanın önemli ve değerli olduğunu belirtti.

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın 27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma şansının bulunduğunu dile getiren Yusuf Akçiçek, "Takım arkadaşlarım da ben de bu maçın bizim için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun için yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk turda güzel bir sonuçla maçtan ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

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        Rize'de kendilerine gösterilen ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti aktaran Yusuf, "Burada bize çok yardımcı oldular. Öncelikle onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda şehirde de duyurular yapılıyor. Bu da bizi gerçekten çok motive ediyor. Stadın dolu olacağını söylüyorlar. Bu da bizi gerçekten çok mutlu etti. Rize halkına buradan çok teşekkür ediyoruz. Yarın da bizi en iyi şekilde destekleyeceklerinden hiç şüphemiz yok. Onlara çok teşekkür ederiz." yorumunu yaptı.

        Ali Habeşoğlu ise karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Motivasyonumuz yüksek, heyecanlıyız, iyiyiz. İnşallah Rize halkıyla beraber burada avantajlı bir skor alıp deplasmana gitmek istiyoruz. Oradan da turu geçip ülkemize güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Trabzonspor dolayısıyla bölgeye alışkın olduğunu anlatan Ali, "Rize'yi de havasını da seviyorum. İnşallah taraftarımızla beraber avantajlı bir skor alırız." şeklinde konuştu.

        Ayberk Karapo da daha önce bir sezon Çaykur Rizespor'da forma giydiğini ve stadı bildiğini belirtti.

        Rize halkının tribünlerde güzel bir atmosfer oluşturacağına inandığını anlatan Ayberk, "27 yıl sonra elimizde gerçekten çok önemli bir fırsat var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Burada avantajlı bir skor elde edip deplasmanda da kazanıp buraya dönmek istiyoruz açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.

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        Ayberk Karapo, Rize'de geçirdiği döneme değinerek, "Burada bir senem geçti. Rize halkını gerçekten çok seviyorum, hepsi çok iyi insanlar. Bize de en iyi şekilde destek olacaklardır. Biz de onları çok seviyoruz. İnşallah yarın burada kazanmak istiyoruz." dedi.

        Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde güzel bir ivme yakaladıklarını vurgulayan Ayberk, şunları kaydetti:

        "Hocamız bize her şeyi gösteriyor. Aslında bizim için çok kısa bir süreç. Üç dört gün antrenman yapıp bir maça çıkıyoruz. Bu kısa süreçte de hocamız analizlerde bize her şeyi gösteriyor. Bu maç için de hocamız her şeyi gösterdi. Hocamızın dediklerini yapıp burada kazanmak istiyoruz."

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        Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. İdmanın kalan kısmı ise basına kapalı devam etti.

        Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri play-off turunda Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da Çekya ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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