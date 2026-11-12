Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını tamamladı Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Yusuf Akçiçek: "27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma şansımız var" Milli futbolcu Ali Habeşoğlu: "Avantajlı skoru alıp deplasmana gitmek istiyoruz" Milli futbolcu Ayberk Karapo: "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz"

        Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını tamamladı Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Yusuf Akçiçek: "27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma şansımız var" Milli futbolcu Ali Habeşoğlu: "Avantajlı skoru alıp deplasmana gitmek istiyoruz" Milli futbolcu Ayberk Karapo: "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz"

        Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri PlayOff Turu'nda Çekya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını tamamladı Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Yusuf Akçiçek: "27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma şansımız var" Milli futbolcu Ali Habeşoğlu: "Avantajlı skoru alıp deplasmana gitmek istiyoruz" Milli futbolcu Ayberk Karapo: "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz"

        Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri PlayOff Turu'nda Çekya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın öncesinde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcular Yusuf Akçiçek, Ali Habeşoğlu ve Ayberk Karapo gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz ise geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle toplantıya katılamadı.

        "27 yıl sonra Ümit Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı var"

        Karşılaşmanın önemine değinen Yusuf Akçiçek, "Yarınki maç milletimiz için ve bizim için gerçekten çok önemli, çok değerli bir maç. Çünkü 27 yıl sonra Ümit Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılma bir şansı var. Bizim için de çok önemli bir maç olduğunun takım arkadaşlarım olsun bilincindeyiz. Bunun için yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk turda güzel bir sonuçla maçtan ayrılmak istiyoruz. Aynı zamanda şehirde de zaten duyurular yapılıyor, bu da bizi gerçekten çok motive ediyor. Stadın da dolu olduğunu söylüyorlar, bu da bizi gerçekten çok mutlu etti. Rize halkına buradan çok teşekkür ediyoruz. Yarın da bizi en iyi şekilde destekleyeceklerinden hiç şüphemiz yok, onlara çok teşekkür ederiz" dedi.

        REKLAM

        "Rize halkıyla beraber burada avantajlı skoru alıp deplasmana gitmek istiyoruz"

        Hazırlık sürecine ilişkin konuşan Ali Habeşoğlu, "Çok iyi hazırlandık; hocalarımla, işte teknik ekiple. Motivasyonluyuz, heyecanlıyız, iyiyiz. İnşallah Rize halkıyla beraber burada avantajlı skoru alıp deplasmana gitmek istiyoruz. Oradan da turu alıp milletimize güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz"

        Rize'deki atmosfere ve hedeflerine değinen Ayberk Karapo ise, "27 yıl sonra elimizde gerçekten çok önemli bir fırsat var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Burada avantajlı bir skor elde edip deplasmanda da kazanıp buraya dönmek istiyoruz açıkçası. Rize halkını gerçekten çok seviyorum, hepsi çok iyi insanlar. Bize de en iyi şekilde destek olacaklardır. Biz de onları çok seviyoruz, inşallah yarın kazanmak istiyoruz burada" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü
        Malatya'da helikopter düştü
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        İzmir'de ilk 11'ler belli oldu!
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Halıya sarılı cesedin bağlantısı Beşiktaş saldırısına uzandı!
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları, Çekya maçını değerlendirdi:
        Ümit Milli Futbol Takımı oyuncuları, Çekya maçını değerlendirdi:
        Rize'de kar nedeniyle kapanan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor
        Rize'de kar nedeniyle kapanan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor
        Rize'de dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti
        Rize'de dereye devrilen kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti
        Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı; 3 ölü
        Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı; 3 ölü
        Rize'de kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi öldü
        Rize'de kamyonetin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi öldü
        TFF 3. Lig: Pazarspor: 0 - Bulvarspor: 0
        TFF 3. Lig: Pazarspor: 0 - Bulvarspor: 0