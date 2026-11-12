Ümit Milli Futbol Takımı, Çekya maçının hazırlıklarını tamamladı Ümit Milli Futbol Takımı oyuncusu Yusuf Akçiçek: "27 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılma şansımız var" Milli futbolcu Ali Habeşoğlu: "Avantajlı skoru alıp deplasmana gitmek istiyoruz" Milli futbolcu Ayberk Karapo: "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz"

Ümit Milli Takım, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri PlayOff Turu'nda Çekya ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bugün Rize'de yaptığı antrenmanla tamamladı.

Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmanın öncesinde düzenlenen basın toplantısında milli futbolcular Yusuf Akçiçek, Ali Habeşoğlu ve Ayberk Karapo gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Egemen Korkmaz ise geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle toplantıya katılamadı.

"27 yıl sonra Ümit Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılma şansı var"

Karşılaşmanın önemine değinen Yusuf Akçiçek, "Yarınki maç milletimiz için ve bizim için gerçekten çok önemli, çok değerli bir maç. Çünkü 27 yıl sonra Ümit Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'na katılma bir şansı var. Bizim için de çok önemli bir maç olduğunun takım arkadaşlarım olsun bilincindeyiz. Bunun için yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp ilk turda güzel bir sonuçla maçtan ayrılmak istiyoruz. Aynı zamanda şehirde de zaten duyurular yapılıyor, bu da bizi gerçekten çok motive ediyor. Stadın da dolu olduğunu söylüyorlar, bu da bizi gerçekten çok mutlu etti. Rize halkına buradan çok teşekkür ediyoruz. Yarın da bizi en iyi şekilde destekleyeceklerinden hiç şüphemiz yok, onlara çok teşekkür ederiz" dedi.

REKLAM

"Rize halkıyla beraber burada avantajlı skoru alıp deplasmana gitmek istiyoruz"

Hazırlık sürecine ilişkin konuşan Ali Habeşoğlu, "Çok iyi hazırlandık; hocalarımla, işte teknik ekiple. Motivasyonluyuz, heyecanlıyız, iyiyiz. İnşallah Rize halkıyla beraber burada avantajlı skoru alıp deplasmana gitmek istiyoruz. Oradan da turu alıp milletimize güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz"

Rize'deki atmosfere ve hedeflerine değinen Ayberk Karapo ise, "27 yıl sonra elimizde gerçekten çok önemli bir fırsat var. Bunu da en iyi şekilde değerlendirip Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Burada avantajlı bir skor elde edip deplasmanda da kazanıp buraya dönmek istiyoruz açıkçası. Rize halkını gerçekten çok seviyorum, hepsi çok iyi insanlar. Bize de en iyi şekilde destek olacaklardır. Biz de onları çok seviyoruz, inşallah yarın kazanmak istiyoruz burada" şeklinde konuştu.