Futbol: 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Jakob Sundberg, Jesper Dahl, Jakob Mastrup
Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Deniz Ofli (Dk. 66 Yasin Özcan), İzzet Çelik (Dk. 66 Emirhan Acar), Baran Ali Gezek, İsak Vural (Dk. 87 Arda Çolak), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Barış Kalaycı) Ali Habeşoğlu, Emirhan İlkhan
Çekya: Koutny, Lissah (Dk. 61 Sloncik), Konecny, Micek, Labik, Jelinek, Buzek, Kacor (Dk. 81 Planka), Sin (Dk. 70 Pech), Skrkon (Dk. 81 Mikulenka), Masek (Dk. 81 Tom Siloncik)
Gol: Dk. 48 Kacor (Çekya)
Sarı kartlar: Dk. 6 Baran Ali Gezek, Dk. 31 Deniz Ertaş, Dk. 59 İsak Vural, Dk. 89 Ayberk Karapo (Türkiye), Dk. 46 Buzek, Dk. 90+4 Tom Siloncik (Çekya)
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