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        Futbol: 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:12 Güncelleme:
        Futbol: 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Jakob Sundberg, Jesper Dahl, Jakob Mastrup

        Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yusuf Akçiçek, Deniz Ofli (Dk. 66 Yasin Özcan), İzzet Çelik (Dk. 66 Emirhan Acar), Baran Ali Gezek, İsak Vural (Dk. 87 Arda Çolak), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Barış Kalaycı) Ali Habeşoğlu, Emirhan İlkhan

        Çekya: Koutny, Lissah (Dk. 61 Sloncik), Konecny, Micek, Labik, Jelinek, Buzek, Kacor (Dk. 81 Planka), Sin (Dk. 70 Pech), Skrkon (Dk. 81 Mikulenka), Masek (Dk. 81 Tom Siloncik)

        Gol: Dk. 48 Kacor (Çekya)

        Sarı kartlar: Dk. 6 Baran Ali Gezek, Dk. 31 Deniz Ertaş, Dk. 59 İsak Vural, Dk. 89 Ayberk Karapo (Türkiye), Dk. 46 Buzek, Dk. 90+4 Tom Siloncik (Çekya)

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