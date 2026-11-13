2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası: Türkiye: 0 - Çekya: 1
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri PlayOff Turu'nda Türkiye, Çekya'ya 10 mağlup oldu.
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri PlayOff Turu'nda Türkiye, Çekya'ya 10 mağlup oldu.
Türkiye: Deniz Ertaş, Deniz Ofli (Yasin Özcan dk. 66), Yusuf Akçiçek, Hamza Güreler, Ayberk Karapo, İsak Vural (Arda Çolak dk. 86), Baran Ali Gezek, İzzet Çelik (Emirhan Acar dk. 66), Emirhan İlkhan, Ali Habeşoğlu, Arda Usluoğlu (Barış Kalaycı dk. 86)
Yedekler: Yiğit Efe Demir, Yunus Emre Konak, Kerem Matışlı, Emir Ortakaya, Emirhan Boz
Teknik Direktör: Egemen Korkmaz
Çekya: Koutny, Labik, Micek, Konecny, Lissah (Sloncik dk. 60), Kacor (Planka dk. 81), Buzek, Jelinek, Masek (Sloncik dk. 81), Skrkon (Mikulenka dk. 81), Sin (Pech dk. 71)
Yedekler: Zitny, Boledovi, Sochurek, Dvorak
Teknik Direktör: Michal Bilek
Gol: Kacor (dk. 49) (Çekya)
Sarı kartlar: Baran Ali Gezek, Deniz Ertaş, İsak Vural, Ayberk (Türkyie), Buzek (Çekya)
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