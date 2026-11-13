Çaykur Rizespor, Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı.
Milli takımlarının kampında bulunan oyuncuların yer almadığı antrenman, top kapma, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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