Rize'de "Bebek Emekleme Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu Bebeklerini bitiş çizgisine çekmek isteyen ebeveynler oyuncak yerine zikirmatik ve televizyon kumandası kullandı Yarışmanın sürpriz ismi minik Aden Selamet, emekleme parkurunda yürümeye başlayarak ödüle layık görüldü

Rize'de bir alışveriş merkezinin 5'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Bebek Emekleme Yarışması", ebeveynlerin bebeklerini bitiş çizgisine ulaştırmak için zikirmatik ve televizyon kumandası gibi nesneleri kullanmasıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Rize'de bulunan bir alışveriş merkezinin 5'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği etkinlikler çerçevesinde "Bebek Emekleme Yarışması" gerçekleştirildi. Alışveriş merkezinde kurulan özel parkurda yapılan yarışmada, başlangıç çizgisinden bırakılan bebeklerin emekleyerek karşı tarafta bekleyen anne ve babalarına ulaşmaları amaçlandı. Yarışmanın başlamasıyla birlikte bitiş çizgisinde yer alan ebeveynler, çocuklarını kendilerine çekebilmek için yoğun çaba sarf etti.

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Oyuncak yerine zikirmatik ve kumanda kullandılar

Yarışma esnasında ailelerin bebeklerini motive etmek için ellerinde salladıkları eşyalar dikkat çekti. Ebeveynler, klasik oyuncaklar ve model helikopterlerin yanı sıra cep telefonu, boş pet şişe, televizyon kumandası ve zikirmatik kullanarak bebeklerini bitiş çizgisine çağırdı.

Emekleme yarışında yürümeye başladı

Etkinlikte parkura çıkan bebeklerden Aden Selamet, yarışma sırasında emeklemeyi bırakarak yürümeye başladı. Normal şartlarda ayağa kalkıp adım atmaya çalışırken düşen Aden Selamet, yarışma esnasında parkuru düşe kalka yürüyerek tamamladı. Yarışma kuralı gereği emeklemesi gerekmesine rağmen parkuru yürüyerek bitiren Aden Selamet, organizasyon komitesi tarafından ödüle layık görüldü.

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Etkinlik, yarışmada dereceye giren bebeklere madalya ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle tamamlandı.