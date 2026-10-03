Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Güneysuspor ile Göztepe Diyet Kapıma Gelsin 26-26 berabere kaldı.
Giriş: 03.10.2026 - 19:10 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında Güneysuspor ile Göztepe Diyet Kapıma Gelsin 26-26 berabere kaldı.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 14-14 eşitlikle sonuçlandı.
İkinci yarısı da çekişmeli geçen karşılaşma, 26-26 beraberlikle sona erdi.
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