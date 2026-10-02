Rize'de "6. GastronomiRize Günleri" düzenlenecek

Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı "6. GastronomiRize Günleri" 8-11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Çay Çarşısı'nın yanında kurulacak alanda 4 gün boyunca çeşitli aktiviteler yapılacak.

Rize'nin 12 ilçesiyle eşleştirilen 12 şefin koordinatörlüğünde ilçelere özgü mutfak kültürü, yöresel ürünler ve gastronomik değerler katılımcıların beğenisine sunulacak.

Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ilçelerde daha önce kamuya mal olmamış yemeklerin de organizasyonda yer alacağını söyledi.

Bu tür organizasyonlarla Rize mutfağının ön plana çıkabilecek şehirler arasında yer aldığını dile getiren Baydaş, "Çünkü farklı bir mutfağımız var. Farklı lezzetleri barındıran özel ürünlerden oluşan bir mutfağımız var. 6'ncısını düzenlediğimiz, bizim de destek olduğumuz bu organizasyon inşallah şehrimizin bu yönüyle bir turizm faaliyeti haline gelecek. "dedi.

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Şehre turizm anlamında da katkı sağlandığına işaret eden Baydaş, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonların her biri aynı zamanda birer turizm faaliyetidir. Şehrin hem esnafı bundan mutluluk duyup, kazanç sağlıyor hem konaklama müessesesi, hem araç kiralama grupları kazanıyor. Hem alışveriş yapılan yerlerin sadece yeme içme değil, bunu alıp yanında götürdüğü ürünleri, ulaşım sektörü kazanıyor. Birçok sektörü bir anda hareketlendiren bir faaliyet haline geliyor."

Vali Baydaş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehrimizin mutfağını tanıtma adına bir gastroturizmine katkı sunma adına düzenleyeceğimiz organizasyonun hayırlı uğurlu bereketli olmasını temenni ediyorum. "dedi.

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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise gastronominin sadece bir şehrin yemek kültürünün tanıtımı olmadığını belirtti.

Metin, şunları kaydetti:

"Bütün coğrafyasının, kültürünün, insan yaşamının, zorluklarının ve buradaki bitki türünün belki gelecekte birçok büyükşehirde yeme kültürü olarak transfer edileceği, sadece yeme içmenin değil, aynı zamanda çok iyi şeflerin de ihraç edileceği, yeme kültürüne dair ne varsa ihraç edileceği, başka şehirlerde, dünya kentlerinde belki buluşabileceği bir hedef amaçlıyorduk ve ona doğru da gidiyoruz."

Organizasyonda yer alacak etkinliklere de değiinen Metin, "Bu sene yine hem tanıtıma ait influencerların geleceği, çok iyi gastro şeflerinin Rize'ye geleceği, sunumların yapılacağı, ilçe standlarının yanında bireysel performans sergi alanları da olacak. Birebir workshop'lar da olacak yine bu alan içerisinde ve yöresel sanatçılarımızla beraber akşamları da belirli bir program müzik eşliğinde yine dolu dolu 3-4 gün yaşatmış olacağız Rize'mize." diye konuştu.