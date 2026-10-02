Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Rize'de "6. GastronomiRize Günleri" düzenlenecek

        Rize'de "6. GastronomiRize Günleri" düzenlenecek

        Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı "6. GastronomiRize Günleri" 8-11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:29 Güncelleme:
        Rize'de "6. GastronomiRize Günleri" düzenlenecek

        Rize'nin yöresel lezzetlerinin tanıtılacağı "6. GastronomiRize Günleri" 8-11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Etkinlik kapsamında Çay Çarşısı'nın yanında kurulacak alanda 4 gün boyunca çeşitli aktiviteler yapılacak.

        Rize'nin 12 ilçesiyle eşleştirilen 12 şefin koordinatörlüğünde ilçelere özgü mutfak kültürü, yöresel ürünler ve gastronomik değerler katılımcıların beğenisine sunulacak.

        Alipaşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, ilçelerde daha önce kamuya mal olmamış yemeklerin de organizasyonda yer alacağını söyledi.

        Bu tür organizasyonlarla Rize mutfağının ön plana çıkabilecek şehirler arasında yer aldığını dile getiren Baydaş, "Çünkü farklı bir mutfağımız var. Farklı lezzetleri barındıran özel ürünlerden oluşan bir mutfağımız var. 6'ncısını düzenlediğimiz, bizim de destek olduğumuz bu organizasyon inşallah şehrimizin bu yönüyle bir turizm faaliyeti haline gelecek. "dedi.

        REKLAM

        Şehre turizm anlamında da katkı sağlandığına işaret eden Baydaş, şunları kaydetti:

        "Bu organizasyonların her biri aynı zamanda birer turizm faaliyetidir. Şehrin hem esnafı bundan mutluluk duyup, kazanç sağlıyor hem konaklama müessesesi, hem araç kiralama grupları kazanıyor. Hem alışveriş yapılan yerlerin sadece yeme içme değil, bunu alıp yanında götürdüğü ürünleri, ulaşım sektörü kazanıyor. Birçok sektörü bir anda hareketlendiren bir faaliyet haline geliyor."

        Vali Baydaş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehrimizin mutfağını tanıtma adına bir gastroturizmine katkı sunma adına düzenleyeceğimiz organizasyonun hayırlı uğurlu bereketli olmasını temenni ediyorum. "dedi.

        REKLAM

        Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise gastronominin sadece bir şehrin yemek kültürünün tanıtımı olmadığını belirtti.

        Metin, şunları kaydetti:

        "Bütün coğrafyasının, kültürünün, insan yaşamının, zorluklarının ve buradaki bitki türünün belki gelecekte birçok büyükşehirde yeme kültürü olarak transfer edileceği, sadece yeme içmenin değil, aynı zamanda çok iyi şeflerin de ihraç edileceği, yeme kültürüne dair ne varsa ihraç edileceği, başka şehirlerde, dünya kentlerinde belki buluşabileceği bir hedef amaçlıyorduk ve ona doğru da gidiyoruz."

        Organizasyonda yer alacak etkinliklere de değiinen Metin, "Bu sene yine hem tanıtıma ait influencerların geleceği, çok iyi gastro şeflerinin Rize'ye geleceği, sunumların yapılacağı, ilçe standlarının yanında bireysel performans sergi alanları da olacak. Birebir workshop'lar da olacak yine bu alan içerisinde ve yöresel sanatçılarımızla beraber akşamları da belirli bir program müzik eşliğinde yine dolu dolu 3-4 gün yaşatmış olacağız Rize'mize." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıktı!
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        "Gerekirse ligler ertelensin!"
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı bitti
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Fiberglas faciası... 2'nci polisten de acı haber!
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Doktor Özlem Gültekin'in ölümüyle ilgili 5 şüpheliye gözaltı
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Daralan pazarda elektrikliler yükseldi
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Kaçırılan müteahhit dövülerek öldürüldü
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        Futbolda hakem depremi! Şoke eden iddialar...
        "Haberler doğru değil"
        "Haberler doğru değil"
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        İşte Kol'un 3 büyükler ve derbi karnesi!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasındaki yazışmalar ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        Sümeyye, Exposito ile buluştu
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapanıyor
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Sapanca Gölü'nde su seviyesi 75 cm arttı
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        Büşra bebeğin kardeşleri babalarını suçladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"

        Benzer Haberler

        Rize'de tedavileri tamamlanan 2 arı şahini doğaya salındı
        Rize'de tedavileri tamamlanan 2 arı şahini doğaya salındı
        Karadeniz'de palamut bolluğu Rize'de tezgahlara yansıdı
        Karadeniz'de palamut bolluğu Rize'de tezgahlara yansıdı
        Rize'de "Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı" adlı seramik sergisi açıldı
        Rize'de "Bu Çaydanlıklar Çıldırmış Olmalı" adlı seramik sergisi açıldı
        Rize'deki heyelanlarla ilgili teknik ekiplerce rapor hazırlanacak
        Rize'deki heyelanlarla ilgili teknik ekiplerce rapor hazırlanacak
        Rize'de çay fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de çay fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Rize'de 900 gram doğan bebeğin kalp damarındaki açıklık kapatıldı
        Rize'de 900 gram doğan bebeğin kalp damarındaki açıklık kapatıldı