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        Rize'de bir kişinin anne ayı ve yavrularından kaçış anları güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Rize'de bir kişinin anne ayı ve yavrularından kaçış anları güvenlik kamerasında


        RİZE(AA- Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde anne ayı ve yavrularından kaçan vatandaşın görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçe merkezinde yaşanan olayda bir vatandaş anne ayı ve yavrularıyla karşılaştı.


        Hızla bölgeden uzaklaşan vatandaş bir süre annne ayı ve yavrularınca takip edildi.


        Vatandaşın endişeli anlar yaşadığı söz konusu olay çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İlçe merkezinde kısa süre önce yaralı bir ayının görüntülenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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