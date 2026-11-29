Rize'nin Çayeli ilçesi Köprübaşı köyüne düşen insansız hava aracının toplanan parçalarında yapılan incelemede, Ukrayna tarafından kullanılan kamikaze İHA olduğu belirlendi. Ekiplerin parçalar üzerindeki çalışması sürüyor.

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