Rize'de heyelan meydana geldi
Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından bazı noktalarda heyelan meydana geldi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanağın ardından bazı noktalarda heyelan meydana geldi.
İlçe genelinde aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Derecik köyünde yamaçtan kopan toprak kütlesi dere yatağına sürüklendi.
Muhtar Ramazan Küçüksarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıl önce 3 evin yıkıldığı bölgede yeniden heyelan meydana geldiğini söyledi.
Yamacın üst kısmındaki evlerde kimsenin bulunmadığını belirten Küçüksarı, heyelan sahasındaki gelişmelerin ilgili kurumlarca takip edildiğini kaydetti.
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