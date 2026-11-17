Rize'de Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalardaki kar manzarası dronla görüntülendi
Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalar dronla havadan görüntülendi.
Giriş: 17.11.2026 - 14:21 Güncelleme:
Rize'de aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Kaçkar Dağları ve yüksek rakımlı yaylalar dronla havadan görüntülendi.
Çamlıhemşin ilçesinde, doğal güzellikleriyle ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırlarında kalan yaylalarda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Beyaza bürünen yayla evleri, çam ormanları ve Kaçkar Dağları'nın zirveleri dronla kaydedildi.
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