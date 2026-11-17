Rize’nin Çayeli ilçesinde son 10 yılda 2’si büyük olmak üzere bir çok kez sel ve heyelanlara maruz kalan Derecik köyünde 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan alan son 3 günde tamamen heyelana maruz kaldı.

Derecik köyünde 17 Ağustos 2017 yılında yaşanan sel ve heyelanlarda Mehmet Küçüksarı hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve çay arazisi zarar gördü. Bu afetten 4 yıl sonra 15 Temmuz 2021 tarihinde bölgede yine şiddetli yağışlar sonrasında afet yaşandı. Bu afette devlet yetkilileri tarafından köyün Balcılar mahallesi mevkii afet alanı ilan edildi ve 2’şer katlı 2 bina boşaltıldı. Ancak tüm uyarılara rağmen vatandaşlar afet bölgesi ilan edilen alanı terk etmek istemedi.

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21 Ekim 2024 tarihinde şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan heyelanda ise 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan 2'şer katlı 2 boş bina yıkılırken, kopan toprak kütleleri derenin önüne set olurken, köy yolunu da ulaşıma kapatmıştı. Bu afet sonrası bölgedeki tüm evler boşaltıldı.

"2021'deki afet sonrası çizimi yapılan noktanın tamamı koptu"

Son olarak geçtiğimiz hafta yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında son 3 günde köyde irili ufaklı çok sayıda heyelan yaşandı. Heyelanlar ile ilgili bilgi veren Derecik Köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı "Köyümüzde son üç günden beri bu heyelan bölgesinde sürekli, ciddi anlamda kopma, toprak kaymaları meydana geliyor. Can kaybıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok; evler zaten tahliye edilmişti. 2024'te biliyorsunuz büyük bir afet yaşandı bölgede. 2024'ten sonra herhangi bir hareket olmadı ama yakın zamanda 3 gündür üst üste ciddi toprak kaymaları meydana gelmektedir. 2021'deki afet sonrası çizimi yapılan noktanın tamamı koptu. Bunun dışında 2024'teki kopmadan sonra bu yeni kopmalar adeta o çizgilerin hayli dışına çıkmış durumda şu an. Buna tedbiren vatandaşlarımızı aradık. Evlerde şu an kimse yok, kontrol ediyoruz sürekli bir şekilde. Tabii yukarıda bir evimize özellikle ciddi anlamda yaklaşmış durumda. Devletimiz ümit ediyorum onu da kısa sürede tedbirini alacaktır. Son kopmalar büyük bir kopmanın tetikçisi de olabilir. İnşallah 2024'teki gibi böyle büyük bir şekilde kopup aşağı derenin önünü, yolu kapayıp böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. AFAD ekiplerimiz geliyor, sürekli bölgedeler, inceleme yapıyorlar" dedi.

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"Eskiler buranın heyelan bölgesi olduğunu bilir ona göre hareket ederdi"

Balcılar mahallesi sakinlerinden Adem Külünkoğlu ise "2024'te burası kaydı, onun gibi bir kayma olmayacak buraya. Herhalde kademeli kayıyor her gün. Bize artık korku vermiyor, biz alışığız bu işe. Oranın, bak orada iki katlı bir tahta evi var, onun sahibi bana anlatmıştı. 100 sene evvelsi burası bir kopma yaşamış. Bu yol oraya kadar geldiği zaman o söyledi ki: ‘Burada yol kazmayın. Bunu kazarsanız burayı oynatır, burası gelir’ diye uyarmıştı onları. Öldükten sonra tabii kazdılar orayı. Maalesef oynadı yani. Orası eskiden beri heyelan bölgesiymiş. Ben 50 seneyi bilirim, burada. Eskiler anlatırdı yani, burası böyle heyelan bölgesiydi" diye konuştu.