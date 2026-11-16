Bakan Bak: Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık (2)

MİLLET BAHÇESİNDE SAHİLDE YÜRÜDÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şenol Birol Spor Kompleksi inşaatındaki incelemesinin ardından Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Sahilde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Bakan Bak; ardından İslampaşa Mahallesi’nde yapımı süren bin kişilik öğrenci yurdu şantiyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yurt inşaatı incelemesinden sonra Kültür Sanat Merkezi'ne gelen Bakan Bak, buradaki işletmeleri ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi. Kültür Sokağı'nın ardından Rize Valiliği ile Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Bak, daha sonra İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle buluştu.

REKLAM

'YURTLAR KURUMUNA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 97'SİNİ YERLEŞTİRDİK'

Türkiye'de yurtlarda 1 milyon yatak kapasitesine ulaşıldığını söyleyen Bakan Bak, "Öğrencilerimiz için yurt inşaatı devam ediyor. Hemen stadyumun karşısında, tesislerin karşısında, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri'nin yanında bin kişilik bir öğrenci yurdunu Rize’mize kazandırıyoruz. Biliyorsunuz, geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde açılışını yaptığımız iki tane yurdumuz vardı. Onlar da hizmete alındı. Bu yatırımlarla beraber Rize'de yurt sorunumuz kalmadı. Modern tesisleri, modern yatırımları yapıyoruz. Sadece bu değil, Türkiye'de 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, üniversitelerin olduğu yerlerde yurt yatırımları yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda, hiçbir çocuğumuzun, hiçbir üniversiteye katılan gencimizin dışarıda kalmasını istemiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığına, yani Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini yerleştirdik. Dünyada böyle bir sistem yok. Böyle bir sistemi yöneten bakanlık yok. Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, gençlere ve üniversitelerimize verdiği değer ile ortaya konan yatırımlardır. Gidin Amerika'ya, gidin Avrupa'ya; paranız yoksa okuyamazsınız, yurtta kalamazsınız. Bizim yurtlarımızda sembolik bir ücret olan 1300-1400 lira veriyorsunuz, bir ay boyunca kalıyorsunuz, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz. Böyle bir sistem yok, böyle bir model yok. Bu hükümetlerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yükseköğrenime ve gençlerimize verdiği bir değerdir” dedi.

REKLAM

'GÜMBÜR GÜMBÜR BİR GENÇLİK GELİYOR'

Donanımlı bir gençliğin geldiğini söyleyen Bakan Bak, “Gümbür gümbür bir gençlik geliyor, kim ne derse desin. Teknolojiyi bilen, yapay zekayı bilen, vatanını milletini bilen, kültürünü bilen bir gençlik geliyor. İlk defa gençlere seçme seçilme hakkını 30'dan 25'e, sonra da 18'e indiren AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan! Gençleri siyasete çağıran, gençlere siyasette yol veren, bugün onlara yol açan Cumhurbaşkanımızdır” diye konuştu.

'RİZE’MİZİ SPOR TURİZMİ EKSENİNDE GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Rize’deki spor turizmi ile ülkedeki spor organizasyonları hakkında da konuşan Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

REKLAM

“Rize’mizi spor turizmi ekseninde geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili olarak da yaklaşık iki bine yakın yabancı sporcu geldi. Çok zor bir parkur, çok sevilen bir parkur; yeşille, doğayla iç içe olan bir parkur. Rize'nin tanıtımını görüyorsunuz, inanılmaz bir olay. Sonra yine enduro dediğimiz motosikletle ilgili yapılan, Kar Handüzü'nde yaptığımız kar motosikleti yarışmaları var. Rize'nin spor turizminde de gelişmesini istiyoruz. Öte yandan 2027 yılından itibaren beş yıl boyunca üst üste dünyanın en önemli spor organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1'i İstanbul'da yapacağız. Bu; ülkemize olan güveni ve ülkemizin bölgedeki gücünü gösteren bir olaydır."

REKLAM

Program hediye takdimi ile sona erdi.

RİZE,