Bakan Bak: "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Hedefimiz sporun tabana yayılması, Rize'den olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları çıkartmak ve ülkemizin bayrağını göndere çektirmek"

Hedeflerinin sporun tabana yayılması olduğunu söyleyen Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Rize'den olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları çıkartmak ve ülkemizin bayrağını göndere çektirmek" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Rize'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kentte yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Rize Merkez Reşadiye Mahallesi Sahil Dolgu Alanı'nda inşası süren çok amaçlı spor salonunu gezen Bakan Bak, yetkililerden brifing aldı. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye genelinde ve Rize'de devam eden spor yatırımları hakkında bilgi verdi.

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Bakan Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir spor tesisi devrimi yaşadığına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir futbolcu olması ve yıllarca spor yöneticiliği yapmış olmasından dolayı gerçekten Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Uluslararası standartlarda her ilimizde, her ilçemizde spor salonları, atletizm sahaları, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok tesisi kazandırıyoruz, kazandırmaya devam ediyoruz. Rize'mizde de merkezde bir spor salonumuz vardı. Sporcularımızın bazı branşları alt salonun altındaki yerlerde çalışıyorlardı. Oraları gezdik. Yeni bir çok amaçlı spor kompleksinin ihtiyacı olduğunu tespit edince vekillerimizle beraber, teşkilatımızla beraber, valiliğimizle beraber dedik ki gençlerimize çok daha güzel bir modern bir spor tesisi kazandıralım. Cumhurbaşkanımız da isabetli olur dedi ve güzel bir tesisi Rize'mize kazandırıyoruz. Burada gerçekten çok butik, çok geniş, ferah güzel bir salon Rize'nin çocuklarına, ülkemizin çocuklarına, Karadeniz'in çocuklarına hizmet etmesi için ortaya çıktı. İnşallah zeminlerini dökecekler ve kısa sürede burası da tamamlanmış olacak. Ama şu çok güzel; gençlerimizin biz tabii spor yapmasını istiyoruz, spora yönelmesini istiyoruz. Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutacak, telefonunu bırakacakları, kendileriyle, arkadaşlarıyla özgüven içerisinde müsabakalara, spora, antrenmana hazırlanacakları ortamları sağlamak istiyoruz. Bu ortam tabii böylesine modern spor kompleksleriyle oluyor. Gerçekten Türkiye bunu başardı" şeklinde konuştu.

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"Sporun tabana yayılmasını arzu ediyoruz"

Bakan Bak, temel amaçlarının sporu tabana yaymak, gençleri sporla buluşturmak ve Rize'den yeni olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmak olduğunu belirterek, "Yatırımlarımıza devam ediyoruz yine aynı şekilde. Rize'mizde de bunları artırarak devam ediyoruz. Biliyorsunuz Kalkandere, İkizdere ve İyidere'ye hizmet edecek yüzme havuzumuz, yarı olimpik yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Yine İkizdere'de bir futbol sahasını açtık bundan yaklaşık 2 ay önce. Orada bir kompleksi yine içinde salon, kültür merkezi ve diğer faaliyetleri geçirecek yeni bir tesisi de inşallah orada ihalesini yapıyoruz, orada da başlayacağız. Çamlıhemşin'den Hemşin'e kadar, Fındıklı'sına, Ardeşen'e, Pazar'a her yere tesisleri yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim bölgemizin insanı spora çok yatkın. Olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir ilimiz Rize. Biliyorsunuz güreşte en fazla olimpiyat şampiyonu çıkarmış şehir. Onun için de Kazım Ayvaz Güreş Eğitim Merkezi'ni yaptık, kamp ve eğitim merkezini; belki de Türkiye'nin en güzel güreş eğitim merkezlerinden bir tanesi. Yine valiliğimizle, il müdürlüğümüzle beraber ilçelerimizin talebine göre halı sahalar yapıyoruz. Okullarımızın bahçelerine hem halı saha hem de onlara yönelik spor salonları yapıyoruz. Dolayısıyla amacımız gençlerimizin sporla bir arada olması. Sporun iyileştirici gücü, sporun birleştirici gücü ile beraber spor yapan, sporun tabana yayılmasını arzu ediyoruz. Spor yapan bir gençlik istiyoruz. İnşallah yine Rize'den olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmak istiyoruz. Bu noktada herkes çalışıyor, kulüplerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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Osman Aşkın Bak, Rize'de devam eden ve planlanan su sporları merkezleri ile çok amaçlı spor komplekslerine ilişkin ise, "Özellikle su sporlarına da önem veriyoruz, yatırımlarımız devam ediyor. Gündoğdu'daki su sporları merkezi, yine hemen aşağıda gördüğünüz su sporları merkezi, yine İyidere'de düşündüğümüz bir spor ve su sporları merkezi başta olmak üzere Rize'mize olimpik branşlarda ve olimpik olmayan branşlarda pek çok yatırımı gerçekleştiriyoruz. Gerçekten yakışıyor, hem Cumhurbaşkanımız da sporu çok seviyor. Sporla ilgili konuları yakından takip ediyor. Ben özellikle de Rize'mizin gençlerine, çocuklarına hayırlı olmasını diliyorum. Aileler çocuklarını getirecek; yan tarafta futbol sahası, onun yanında spor salonu. Biri belki cimnastik olacak, belki birisi tekvandoya geçecek, birisi futbol oynayacak. Aynı anda pek çok başarıyı, çalışmayı yapabileceği bir yer. Bir de önünde çok güzel bir kafeterya var. Onu da Rize Belediyemizle beraber işleteceğiz. İnsanlar çocuklarını spor yapmaya getirdiklerinde dinlenebilecekleri, sohbet edebilecekleri güzel bir yer. Gerçekten hepimiz gezdik. Çok güzel bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız. Bu noktada bize vizyon çizen, sporda büyük destek veren, gençlere önem veren Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

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"Türkiye, 2027'de Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da organize edecek"

Türkiye'nin 2027 yılında İstanbul'da ev sahipliği yapacağı Avrupa Oyunları kapsamında İstanbul ve ilçelerindeki tesis yatırımlarının da sürdüğünü kaydeden Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Türkiye'nin dört bir yanına; Şırnak'tan Hakkari'sine, Ağrı'dan Van'ına, Edirne'sine, her tarafına tesisler yapıyoruz. Türkiye, 2027'de Avrupa Oyunları'nı organize edecek İstanbul'da. Bu noktada da İstanbul'daki yatırımlarımız devam ediyor. Ülkemize, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz AK Parti hizmet ve eser siyaseti yapıyor. Eserler ortada. Bu eserlerin vizyonu da Cumhurbaşkanımıza ait. Gerçekten biz de onun yanında yetiştik, bu işleri takip ediyoruz ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ailelere buradan söylüyoruz; çocuklarımızı spor tesislerine getirelim. Bunların hepsi çocuklarımız için, ailelerimiz için. Aynı zamanda tabii aileleri de davet ediyoruz, hanımları davet ediyoruz. Yukarıda fitness merkezi olacak. Gelsinler aerobik yapsınlar, step yapsınlar çocukları spor yaparken. Hedefimiz sporun tabana yayılması, Rize'den olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları çıkartmak ve ülkemizin bayrağını göndere çektirmek" dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de spor turizmini geliştirmeye yönelik önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini aktararak, "Tabii Rize'de bir ilki daha başlattık: Spor turizmi. Bizim açımızdan çok çok kıymetli, çok çok önemli. Kaçkar by UTMB organizasyonu, iki hafta önce yapılan motosiklet organizasyonu.. Bunun gibi pek çok spor turizmi organizasyonlarını da bölgemize getirip Türkiye şampiyonaları, turnuvalar, federasyonlara yönelik yatırımlar devam ediyor. Yine valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizle beraber değerlendirmemizde de şehrimize bir iki tane daha amatörlerin maç yapabileceği tesis, futbol sahası kazandırmayı amaçlıyoruz. Onun için de çalışmalar devam ediyor. Tekrar hayırlı olsun Rize'mize. İnşallah yakında da açılışını belki Cumhurbaşkanımız geldiğinde yaparız ama güzel bir tesisi de Türk sporuna hem Rize'ye kazandırmış oluyoruz. Tekrar hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

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Bakan Bak'a incelemeleri esnasında Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ile ilgili kurum amirleri eşlik etti.