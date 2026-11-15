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        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri 3. Uluslararası Ayder Forumu 2027'de sağlık ve diplomasi temasıyla düzenlenecek

        3. Uluslararası Ayder Forumu 2027'de sağlık ve diplomasi temasıyla düzenlenecek

        Sağlık teknolojileri, sağlık turizmi, koruyucu sağlık hizmetleri ve uluslararası sağlık işbirliklerinin ele alınacağı 3. Uluslararası Ayder Forumu, 12-14 Mart 2027'de düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:41 Güncelleme:
        3. Uluslararası Ayder Forumu 2027'de sağlık ve diplomasi temasıyla düzenlenecek

        Sağlık teknolojileri, sağlık turizmi, koruyucu sağlık hizmetleri ve uluslararası sağlık işbirliklerinin ele alınacağı 3. Uluslararası Ayder Forumu, 12-14 Mart 2027'de düzenlenecek.

        Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, forumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2027'de "Sağlık ve Diplomasi" temasıyla organize edileceği bildirildi.

        Açıklamada, 12-14 Mart'ta Ayder'de düzenlenecek organizasyonda farklı ülkelerden uluslararası katılımcıların, akademisyenlerin, uzmanların ve ilgili sektör temsilcilerinin bir araya geleceği kaydedildi.

        Forumun bölgesel ve uluslararası ölçekte önemli bir buluşma noktası olacağı belirtilen açıklamada, "İlk yılında 'Lojistik ve Ulaşım', ikinci yılında ise 'Enerji, Küresel Güvenlik ve Diplomasi' temalarıyla gerçekleştirilen forum, bu yıl sağlık alanındaki uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine odaklanacak." ifadelerine yer verildi.

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        Forumda "sağlıkta gelecek vizyonu, sağlık teknolojileri, sağlık turizmi ve koruyucu sağlık hizmetleri" gibi önemli başlıkların ele alınacağı aktarılan açıklamada, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, sağlıklı bir geleceğin inşasına katkı sunulması ve Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine ivme kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

        Açıklamada, forumun ilde son yıllarda sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen yatırımlar açısından da ayrı bir önem taşıdığı, özellikle yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nin, bölgenin sağlık hizmetleri kapasitesini artıracak en önemli projeler arasında yer aldığı anlatıldı.

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        Forumun temasının​​​​​​​, Rize'nin sağlık alanındaki gelişimi ve turizm potansiyeliyle birlikte değerlendirilmesinin de önem taşıdığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Doğal güzellikleri, termal kaynakları, yaylaları ve gelişen turizm altyapısıyla öne çıkan Rize, sağlık turizmi alanında da yeni fırsatlara sahip olacak. Uluslararası Ayder Forumu, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, sağlık turizminin gelişmesi açısından önemli imkanlar sunuyor. Bu çerçevede forum, sağlık alanında faaliyet gösteren uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında temaslar kurulmasına, bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sunacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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