Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Amacımız gençlerimizin sporla bir arada olması. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüyle beraber sporun tabana yayılmasını arzu ediyoruz. Spor yapan bir gençlik istiyoruz" dedi.

Yapımı devam eden Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Bak, yaptığı açıklamada, Rize'de yapımı devam eden spor tesislerini ve yurtları ziyaret ettiklerini belirtti.

Rize Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen sahil düzenlemesi kapsamındaki alanları da gezeceklerini aktaran Bak, "Aynı zamanda çok güzel bir spor kompleksini ziyaret ettik. Çok amaçlı bir spor kompleksi. İçinde 10 ayrı branşta müsabakaların ve antrenmanların yapılacağı bir tesis." sözlerini sarf etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sporun içinden geldiğini, geçmişte futbol oynadığını ve yıllarca spor yöneticiliği yaptığını dile getiren Bak, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, eski bir futbolcu olması ve yıllarca spor yöneticiliği yapmış olmasından dolayı gerçekten bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Uluslararası standartlarda her ilimize, her ilçemize spor salonları, atletizm sahaları, yüzme havuzları başta olmak üzere pek çok tesis kazandırıyoruz, kazandırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Bak, Rize merkezdeki mevcut spor salonunda bazı branşlardaki sporcuların alt katlardaki alanlarda antrenman yaptığını anlatarak, şöyle devam etti:

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"Oraları gezdik. Burada yeni çok amaçlı spor kompleksine ihtiyaç olduğunu tespit edince vekillerimizle, teşkilatımızla, valimizle beraber, 'gençlerimize çok daha güzel, modern bir spor tesisi kazandıralım.' dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'isabetli olur.' dedi ve güzel bir tesisi Rize'mize kazandırıyoruz. Çok butik, çok geniş, ferah, güzel bir salon. Rize'nin, ülkemizin, Karadeniz'in çocuklarına hizmet etmesi için ortaya çıktı. İnşallah zeminlerini dökecekler ve kısa sürede burası da tamamlanmış olacak."

- "Spor yapan bir gençlik istiyoruz"

Gençlerin spor yapmasını ve spora yönelmesini istediklerini vurgulayan Bak, "Çağımızın en büyük tehlikesi dijital bağımlılık. Uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutacak, arkadaşlarıyla özgüven içerisinde müsabakalara, spora, antrenmana hazırlanacakları ortamları sağlamak istiyoruz. Bu ortam, böylesine modern spor kompleksleriyle oluyor. Gerçekten Türkiye bunu başardı. Yatırımlarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Rize'deki yatırımları da artırarak sürdürdüklerini belirten Bak, Kalkandere, İkizdere ve İyidere'ye de hizmet verecek yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatının devam ettiğini söyledi.

Bakan Bak, İkizdere'de yaklaşık iki ay önce bir futbol sahasının açılışını yaptıklarını hatırlatarak, "Yine orada içinde salon, kültür merkezi ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirileceği yeni bir tesisin de inşallah ihalesini yapıyoruz. Orada başlayacağız." bilgisini paylaştı.

İlçelerin ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Bak, şunları dile getirdi:

"Çamlıhemşin'den Hemşin'e, Fındıklı'ya, Ardeşen'e, Pazar'a, her yere tesisler yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim bölgemizin insanı spora çok yatkın. Olimpiyat şampiyonu çıkarmış bir ilimiz Rize. Güreşte en fazla olimpiyat şampiyonu çıkarmış şehir. Onun için Kazım Ayvaz Güreş Kamp ve Eğitim Merkezi'ni yaptık. Belki de Türkiye'nin en güzel güreş eğitim merkezlerinden bir tanesi. Valiliğimizle, il müdürlüğümüzle beraber ilçelerimizin talebine göre halı sahalar yapıyoruz. Okullarımızın bahçelerine hem halı saha hem de onlara yönelik spor salonları yapıyoruz. Dolayısıyla amacımız gençlerimizin sporla bir arada olması. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüyle beraber sporun tabana yayılmasını arzu ediyoruz. Spor yapan bir gençlik istiyoruz."

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Bak, Rize'den olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları çıkarmak istediklerini vurgulayarak, bu doğrultuda kulüplerin de çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Özellikle su sporlarına önem verdiklerine işaret eden Bak, "Su sporlarıyla ilgili yatırımlarımız da devam ediyor. Gündoğdu'daki su sporları merkezi, burada gördüğünüz su sporları merkezi, İyidere'de düşündüğümüz su sporları merkezi başta olmak üzere Rize'mize olimpik ve olimpik olmayan branşlarda pek çok yatırımı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız da sporu çok seviyor. Sporla ilgili konuları yakından takip ediyor." dedi.

Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin Rize'nin gençlerine ve çocuklarına hayırlı olmasını dileyen Bak, tesisin farklı branşlarda spor yapma imkanı sunacağını ifade etti.

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Osman Aşkın Bak, ailelerin çocuklarını tesise getirebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Yan tarafta futbol sahası, onun yanında spor salonu var. Ailenin bir iki çocuğu varsa biri belki jimnastik yapacak, biri tekvandoya geçecek, biri futbol oynayacak. Aynı zamanda pek çok çalışmanın yapılabileceği bir yer. Bir de önünde çok güzel bir kafeterya var. Onu da Rize Belediyemizle beraber işleteceğiz. İnsanların hem nefes alabilecekleri hem de çocuklarını spor yapmaya getirdiklerinde dinlenebilecekleri, sohbet edebilecekleri güzel bir yer. Çok güzel bir tesisi şehrimize kazandırmış olacağız."

Spora ve gençlere verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Bak, "Bu noktada bize vizyon çizen, sporda büyük destek veren, gençlere önem veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Rize'nin bir evladı olarak, yıllarca milletvekili olarak görev yapmış biri olarak, bakan olarak da Rize'mize hizmet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

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Bakan Bak, Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisleri inşa ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Şırnak'tan Hakkari'ye, Ağrı'dan Van'a, Edirne'ye, her tarafa tesisler yapıyoruz. Dün Gümüşhane ve Bayburt'taydım. Oradaki spor tesisleriyle ilgili çalışmaları yerinde inceledik ve takip ettik. Deprem bölgesinde yatırımlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Türkiye, 2027'de İstanbul'da Avrupa Oyunları'nı organize edecek. Bu noktada İstanbul'daki yatırımlarımız, oradaki ilçelerdeki yatırımlarımız devam ediyor. Ülkemize, vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti yürüttüğünü dile getiren Bak, şöyle devam etti:

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"Eserler ortada. Bu eserlerin vizyonu da Sayın Cumhurbaşkanımıza ait. Biz de onun yanında yetiştik. Bu işleri takip ediyoruz ve milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediye başkanımız, il başkanımız, hep beraber güzel bir mutabakat var. Sayın Valimiz de sporun içinden gelen, orada görev yapmış, bakan yardımcılığı yapmış bir arkadaşımız olduğu için onun da vizyonu Rize'ye güzel şeyler katıyor."

Bak, tesislerin çocuklar ve aileler için yapıldığını belirterek, "Ailelere buradan söylüyoruz, çocuklarımızı spor tesislerine getirelim. Bunların hepsini çocuklarımız için, ailelerimiz için yapıyoruz. Aynı zamanda aileleri de davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Rize'nin önemli yatırımlar aldığını ve almaya devam ettiğini anımsatan Bak, kentte spor turizmine yönelik organizasyonlara da önem verdiklerini aktardı.

Bakan Bak, bu alanda Rize'de bir ilki de başlattıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Spor turizmi bizim açımızdan çok kıymetli, çok önemli. Kaçkar by UTMB organizasyonu, iki hafta önce yapılan motosiklet, enduro organizasyonu. Bunun gibi pek çok spor turizmi organizasyonunu da bölgemize getiriyoruz. Türkiye şampiyonaları, turnuvalar ve federasyonlara yönelik yatırımlar devam ediyor. Şehrimize amatörlerin maç yapabileceği bir iki futbol sahası daha kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunun için çalışmalar devam ediyor."

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Bak, Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin açılışını kısa süre içerisinde yapmayı istediklerini belirterek, "İnşallah yakında gelip açılışını belki Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde yaparız. Güzel bir tesisi hem Türk sporuna hem Rize'ye kazandırmış oluyoruz." dedi.

Kentteki temasları kapsamında yapımı devam eden Millet Bahçesi'ni gezen Bak, İslampaşa Mahallesi'nde inşaatı süren 1000 kişilik yurt binasını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bak'a ziyaretlerinde AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer eşlik etti.